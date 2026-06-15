Buzzi, azioni proprie all'8% del capitale sociale

(Teleborsa) - Buzzi ha reso noto di aver acquistato, tra l'8 e il 12 giugno 2026, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 266.408 azioni proprie, al prezzo medio di 43,9803 euro per un controvalore pari a 11.716.700,71 euro.



A seguito degli acquisti appena comunicati, al 12 giugno la società attiva nel settore del cemento detiene 15.428.090 azioni ordinarie proprie pari all'8,009% del capitale sociale.



A Milano, intanto, la società attiva nel settore del cemento , amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 48,18 euro.











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