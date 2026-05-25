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Buzzi, buyback per 18,9 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Buzzi, buyback per 18,9 milioni di euro
(Teleborsa) - Buzzi ha reso noto di aver acquistato, tra il 18 e il 22 maggio 2026, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 436.780 azioni proprie, al prezzo medio di 43,2825 euro per un controvalore pari a 18.906.668,38 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, al 22 maggio la società attiva nel settore del cemento detiene 14.762.009 azioni ordinarie proprie pari al 7,664% del capitale sociale.

In Borsa, intanto, allunga il passo rispetto alla seduta precedente la società attiva nel settore del cemento, portandosi a 45,16 euro.


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