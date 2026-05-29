Buzzi, azioni proprie al 7,73% del capitale sociale
(Teleborsa) - Buzzi ha reso noto di aver acquistato, tra il 25 e il 29maggio 2026, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 128.146 azioni proprie, al prezzo medio di 45,4692 euro per un controvalore pari a 5.826.700,73 euro.
A seguito degli acquisti appena comunicati, al 29 maggio la società attiva nel settore del cemento detiene 14.890.155 azioni ordinarie proprie pari al 7,730% del capitale sociale.
In Borsa, oggi, composto rialzo per la società attiva nel settore del cemento, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,33%.
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