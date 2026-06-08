Buzzi, acquistate azioni proprie per oltre 12 milioni di euro

(Teleborsa) - Buzzi ha reso noto di aver acquistato, tra il 1° e il 5 giugno 2026, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 271.527 azioni proprie, al prezzo medio di 44,3548 euro per un controvalore pari a 12.043.538,92 euro.



A seguito degli acquisti appena comunicati, al 5 giugno la società attiva nel settore del cemento detiene 15.161.682 azioni ordinarie proprie pari al 7,871% del capitale sociale.



In Borsa, intanto, la società attiva nel settore del cemento registra una flessione dello 0,81% rispetto alla vigilia e si attesta a 43,94 euro.







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