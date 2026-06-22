Europa in ordine sparso, Piazza Affari poco sotto la parità: in difficoltà difesa e lusso

(Teleborsa) - Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente
, che chiudono con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Sostanzialmente debole l'andamento di Wall Street, con l'S&P-500
che registra una flessione dello 0,36%.
Atteggiamento cauto dei mercati europei che attendono sviluppi dai negoziati Usa-Iran
per capire se la tregua in vigore è in grado di tenere lontana la ripresa del conflitto in Medio Oriente. Piazza Affari
resta sotto la parità anche a causa dello stacco dei dividendi
di diverse società. che ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,1% a 52.796 punti, in scia alla debolezza di giornata.
Sul Ftse Mib le perdite maggiori hanno interessato aerospace
, cantieristica
e il settore del lusso
.
Seduta in frazionale ribasso per l'euro / dollaro USA
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,64%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 73,37 dollari per barile, in forte calo del 5,12%.
In deciso ribasso lo spread
, che si posiziona a +64 punti base, con un forte calo di 6 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,65%. Nello scenario borsistico europeo
composta Francoforte
, che cresce di un modesto +0,62%, andamento positivo per Londra
, che avanza di un discreto +0,72%, e giornata fiacca per Parigi
, che segna un calo dello 0,25%.
Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il FTSE MIB
che si ferma a 52.797 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si ferma a 55.521 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
Variazioni negative per il FTSE Italia Mid Cap
(-1%); con analoga direzione, in ribasso il FTSE Italia Star
(-1,22%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, ben comprata Nexi
, che segna un forte rialzo del 3,28%. STMicroelectronics
avanza dell'1,94% nonostante lo stacco del dividendo.
Performance modesta per Stellantis
, che mostra un moderato rialzo dell'1,45%.
Resistente Unipol
, che segna un piccolo aumento dell'1,15%.
Scende Avio
, con un ribasso del 4,68%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Banco Desio
(+3,37%), Cembre
(+3,18%), CIR
(+1,85%) e Technoprobe
(+1,60%).