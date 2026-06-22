Milano 17:35
52.797 -0,10%
Nasdaq 18:07
30.212 -0,64%
Dow Jones 18:07
51.724 +0,31%
Londra 17:35
10.438 +0,72%
Francoforte 17:35
25.140 +0,62%

Europa in ordine sparso, Piazza Affari poco sotto la parità: in difficoltà difesa e lusso

Commento, Finanza, Spread
Europa in ordine sparso, Piazza Affari poco sotto la parità: in difficoltà difesa e lusso
(Teleborsa) - Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente, che chiudono con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Sostanzialmente debole l'andamento di Wall Street, con l'S&amp;P-500 che registra una flessione dello 0,36%.

Atteggiamento cauto dei mercati europei che attendono sviluppi dai negoziati Usa-Iran per capire se la tregua in vigore è in grado di tenere lontana la ripresa del conflitto in Medio Oriente. Piazza Affari resta sotto la parità anche a causa dello stacco dei dividendi di diverse società. che ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,1% a 52.796 punti, in scia alla debolezza di giornata.

Sul Ftse Mib le perdite maggiori hanno interessato aerospace, cantieristica e il settore del lusso.

Seduta in frazionale ribasso per l'euro / dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,64%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 73,37 dollari per barile, in forte calo del 5,12%.

In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +64 punti base, con un forte calo di 6 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,65%.

Nello scenario borsistico europeo composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,62%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +0,72%, e giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,25%.

Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il FTSE MIB che si ferma a 52.797 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si ferma a 55.521 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

Variazioni negative per il FTSE Italia Mid Cap (-1%); con analoga direzione, in ribasso il FTSE Italia Star (-1,22%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben comprata Nexi, che segna un forte rialzo del 3,28%.

STMicroelectronics avanza dell'1,94% nonostante lo stacco del dividendo.

Performance modesta per Stellantis, che mostra un moderato rialzo dell'1,45%.

Resistente Unipol, che segna un piccolo aumento dell'1,15%.

Scende Avio, con un ribasso del 4,68%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banco Desio (+3,37%), Cembre (+3,18%), CIR (+1,85%) e Technoprobe (+1,60%).
Condividi
```