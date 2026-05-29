Listini europei sostenuti dalle speranze di pace in Medio Oriente, a Piazza Affari bene banche e lusso

(Teleborsa) - Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Intanto a Wall Street l' S&P-500 segna un aumento dello 0,27%.



Le speranze di accordo Usa-Iran sostengono le borse europee che chiudono la settimana in rialzo moderato con Piazza Affari che riconquista la soglia dei 50.000 punti: a guidare gli acquisti il settore bancario, favorito dalle prospettive di normalizzazione dei flussi commerciali. Bene anche il lusso. Seduta positiva anche per Poste Italiane, promossa da Berenberg in vista dell'aggregazione con Tim.



Sul fronte macroeconomico, frena a sorpresa invece l'inflazione tedesca a maggio. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo hanno registrato un calo dello 0,2% su base mensile, rispetto al +0,6% mese precedente (attese erano per un +0,1%). Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata al +2,6%, dopo il +2,9% del mese precedente, inferiore all'attesa di un +2,9%.



L' Euro / dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,21%. Pioggia di acquisti sull' oro , che sta portando a casa un guadagno dell'1,62%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,45% e continua a trattare a 87,61 dollari per barile.



Lieve miglioramento dello spread , che scende fino a +70 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,64%.



Nello scenario borsistico europeo senza slancio Francoforte , che negozia con un +0,05%, Londra è stabile, riportando un moderato -0,16%, e andamento cauto per Parigi , che mostra una performance pari a -0,07%.



Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,42%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 52.721 punti.



Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,22%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,65%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, andamento positivo per Nexi , che avanza di un discreto +2,03%.



Ben comprata Banca Mediolanum , che segna un forte rialzo dell'1,98%.



Unicredit avanza dell'1,82%.



Si muove in territorio positivo Fineco , mostrando un incremento dell'1,75%.



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Amplifon , che ha terminato le contrattazioni a -2,13%.



Vendite su Stellantis , che registra un ribasso dell'1,90%.



Seduta negativa per Avio , che mostra una perdita dell'1,80%.



Sotto pressione Fincantieri , che accusa un calo dell'1,78%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, BFF Bank (+5,39%), El.En (+5,07%), WIIT (+5,05%) e Sesa (+4,41%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Technoprobe , che ha archiviato la seduta a -5,47%.



Sessione nera per D'Amico , che lascia sul tappeto una perdita del 4,50%.



Piccola perdita per SOL , che scambia con un -1,4%.



Tentenna Sanlorenzo , che cede l'1,33%.

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