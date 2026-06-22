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Fiducia consumatori Unione Europea in giugno

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Fiducia consumatori Unione Europea in giugno
Unione Europea, Fiducia consumatori in giugno pari a -17,7 punti, in aumento rispetto al precedente -19 punti (la previsione era -18 punti).
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