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Fiducia consumatori USA (MoM) in maggio

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Fiducia consumatori USA (MoM) in maggio
USA, Fiducia consumatori in maggio su base mensile (MoM) 93,1 punti, in calo rispetto al precedente 93,8 punti (la previsione era 91,9 punti).
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