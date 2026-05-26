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Fiducia consumatori USA (MoM) in maggio
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26 maggio 2026 - 16.05
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Fiducia consumatori in maggio su base mensile (MoM) 93,1 punti
, in calo rispetto al precedente 93,8 punti (la previsione era 91,9 punti).
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