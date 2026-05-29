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Fiducia consumatori Giappone in maggio
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29 maggio 2026 - 09.10
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Fiducia consumatori in maggio pari a 33,6 punti
, in aumento rispetto al precedente 32,2 punti (la previsione era 32,3 punti).
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