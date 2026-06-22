Francoforte: positiva la giornata per Nordex

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Nordex , con una variazione percentuale del 2,31%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Nordex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,75%, rispetto a +1,92% del MDAX ).





Lo status tecnico di breve periodo di Nordex mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 49,11 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 48,51. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 49,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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