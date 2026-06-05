Apertura incerta per l'Europa con Milano poco mossa

(Teleborsa) - Apertura incerta per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.



Tra i listini europei deludente Francoforte , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, poco mosso Londra , che mostra un -0,18%, e sostanzialmente invariato Parigi , che riporta un moderato +0,11%.



A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 50.121 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share ( Piazza Affari ), che si posiziona a 52.790 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,07%); come pure, sulla parità il FTSE Italia Star (+0,03%).



Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,163. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,40%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,56%.



Lo spread riparte da 75 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,78%.



Resta l'attenzione sulle questioni internazionali: "Zelensky può venire a Mosca a incontrare Vladimir Putin "in qualsiasi momento". Così ha risposto il portavoce del Cremlino alla proposta del presidente ucraino che in una lettera diretta al leader russo proponeva di fissare una data chiara per un incontro. "Sono contento che stiano parlando di incontrarsi. Sarebbe bellissimo se lo facessero. Credo che il mio contributo in tal senso sia stato notevole", ha affermato Trump.



Dall'agenda macro, ha rallentato meno delle attese la produzione industriale francese nel mese di aprile. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un aumento dello 0,1% su base mensile, risultando al di sopra rispetto al -0,2% delle stime degli analisti e dopo il +1,4% registrato il mese precedente (rivisto da +1%).



Attesi stamane le vendite al dettaglio italiane di aprile, oltre al PIL e ai dati sull'occupazione nell'Eurozona. Negli USA, occhi sui non farm payrolls.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Saipem (+2,84%), Avio (+1,50%), Terna (+1,36%) e Inwit (+1,31%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics , che prosegue le contrattazioni a -3,24%.



Calo deciso per DiaSorin , che segna un -2,25%.



Sotto pressione Prysmian , con un forte ribasso dell'1,83%.



Fiacca Poste Italiane , che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, ERG (+5,50%), Pharmanutra (+1,76%), CIR (+1,75%) e Intercos (+1,50%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Technoprobe , che ottiene -3,47%.



Soffre Carel Industries , che evidenzia una perdita del 2,52%.



Preda dei venditori Philogen , con un decremento del 2,43%.



Discesa modesta per Reply , che cede un piccolo -0,75%.





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