Gruppo Trevi, due nuove acquisizioni in Asia-Pacifico per 117 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Gruppo Trevi , azienda attiva a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo quotato su Euronext Milan, ha acquisito due nuovi contratti nell'area Asia-Pacifico per un valore complessivo di circa 117 milioni di euro. Le aggiudicazioni, avvenute in Papua Nuova Guinea e Indonesia, si inseriscono nella strategia di bilanciamento geografico del Gruppo in linea con le direttrici del Piano Industriale 2026-2029, orientate alla distribuzione del backlog per Paese e tipologia di progetto e al rafforzamento del posizionamento su attività ad alto contenuto specialistico.



In Papua Nuova Guinea, il Gruppo realizzerà opere specialistiche di stabilizzazione e controllo delle condizioni del sottosuolo in prossimità di un'area industriale strategica, in un contesto geologico e ambientale particolarmente sfidante con significative complessità operative e logistiche. In Indonesia, l'intervento riguarda opere di fondazione e strutture marittime a supporto dello sviluppo di infrastrutture portuali, in un contesto che richiede elevati standard esecutivi e una forte integrazione tra competenze ingegneristiche e realizzative.



"Queste acquisizioni riflettono la capacità del Gruppo di sviluppare la propria presenza in modo coerente con le linee strategiche tracciate dal Piano – ha dichiarato l'amministratore delegato Giuseppe Caselli –. L'ingresso in Papua Nuova Guinea e Indonesia rappresenta un passaggio importante nel percorso di espansione internazionale del Gruppo e conferma la nostra attitudine a operare in nuovi mercati con competenze distintive e un approccio specialistico. Insieme alle altre recenti aggiudicazioni, tali commesse contribuiscono ad accrescere la visibilità del Gruppo sull'evoluzione del business nei prossimi mesi, rafforzando ulteriormente il portafoglio ordini".

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