Engineering cede ad Accenture due società che valgono il 25% dell'EBITDA

Focus sui segmenti core

(Teleborsa) - Engineering, colosso informatico italiano, ha sottoscritto due accordi vincolanti con Accenture per la cessione dell'intero capitale sociale di Alfahealth, operante nella trasformazione della sanità italiana, e del Gruppo Industries eXcellence, attivo nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni digitali per i settori industriali, con principale focus negli USA e in alcuni mercati europei. I due asset rappresentano complessivamente circa il 18% dei ricavi consolidati e il 25% dell'EBITDA Adjusted del Gruppo Engineering nel 2025 (pari rispettivamente a 1.759,7 milioni di euro e 280,3 milioni di euro). Queste operazioni, di cui non è stato svelato il valore, rafforzano il focus di Engineering sui propri segmenti core.



"Gli accordi - ha commentato l'AD Aldo Bisio - rappresentano un passo importante nel percorso di rifocalizzazione del business di Engineering: accelerare sull'AI, riacquistare nuovi gradi di libertà strategica nei segmenti a più alta crescita anche attraverso la riduzione della leva finanziaria, investire nelle principali piattaforme proprietarie e rafforzarci nei segmenti tecnologici e industriali più attrattivi, per consolidare un vantaggio competitivo sostenibile per i nostri clienti".



Le operazioni sono soggette alle consuete condizioni sospensive, tra cui, a titolo esemplificativo, le autorizzazioni Antitrust e Golden Power, e si prevede che si concludano nel quarto trimestre del corrente esercizio. I proventi netti della cessione, interamente su base cassa, rafforzeranno la struttura patrimoniale del Gruppo, offrendo maggiore flessibilità per proseguire nel percorso di trasformazione strategica in corso.

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