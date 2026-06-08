RedFish avvia emissione di due bond da 5,5 milioni di euro per nuovi M&A

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato l'emissione di due nuovi bond per un controvalore complessivo pari a 5,5 milioni di euro, destinati a sostenere la strategia di sviluppo della Società e future operazioni di crescita per linee esterne.



Nel dettaglio, il primo bond, denominato "RedFish Listing Partners S.p.A. - 6% Eur 2026-2031", prevede un ammontare massimo di 3 milioni di euro, una durata di cinque anni, una cedola lorda del 6% con pagamento mensile, e un investimento minimo pari a 10.000 euro. Il secondo bond, denominato "RedFish Listing Partners S.p.A. - Zero Coupon Euro 2026-2027", prevede un ammontare massimo di 2,5 milioni di euro, una durata fino al 30 giugno 2027, un rendimento implicito lordo del 5% e un investimento minimo pari a 5.000 euro. Per queste obbligazioni, è stata attivata anche una campagna di crowdfunding mediante Opstart.



Le risorse raccolte saranno destinate a supportare operazioni di acquisizione di nuove società tra cui, in primis, un player B2B industriale attivo nella trasformazione di derivati agrumari, essenze naturali e succhi, con forte esposizione all'export, presenza in oltre 40 Paesi e due stabilimenti produttivi. Come secondo target, c'è una piattaforma healthtech/edutech specializzata in assesment psicometrico, test certificati e soluzioni digitali per ambito clinico, educazione, training e HR. Il terzo target è un gruppo industriale globale attivo nelle tecnologie elettrochimiche, nel trattamento acque e nella transizione energetica, con presenza produttiva internazionale e forte attività di ricerca e sviluppo. Il quarto target è un gruppo engineering & contracting focalizzato su infrastrutture energetiche ed elettriche, digitalizzazione, data center e impianti complessi. Infine, come quinto target, è nel mirino un gruppo internazionale attivo nei servizi retail per la cura dell'udito, con rete diretta e in franchising e percorso integrato di test, consulenza, fitting e follow-up.

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