Ivision Tech, nuova linea di occhiali per l’Esercito Italiano
(Teleborsa) - iVision Tech presenterà, mercoledì 1° luglio, una nuova linea di occhiali creata appositamente per l’Esercito Italiano, per il tramite di Difesa Servizi, società in house del Ministero della Difesa, che si occupa della valorizzazione dei beni delle Forze Armate.
Si tratta del primo modello in acetato prodotto con marchio ‘Esercito’, realizzato in tripla colorazione, tra cui il verde simbolo della Forza Armata, si legge in un comunicato.
La presentazione avverrà in occasione di ‘Insieme andiamo a 1000’, evento che racconta la partecipazione dell’Esercito Italiano alla manifestazione ‘Mille Miglia’, che si terrà presso l’Ippodromo Generale Pietro Giannattasio di Tor di Quinto a Roma.
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