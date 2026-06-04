Snap si rafforza nella realtà aumentata con l'acquisto di Illumix

(Teleborsa) - Snap , la società madre di Snapchat, ha acquisito Illumix, azienda specializzata in realtà aumentata spaziale, con l'obiettivo di potenziare le proprie iniziative in questo campo.



E' quanto riporta Variety, aggiungendo che "nell'ambito dell'accordo, Snap adotterà la tecnologia e la piattaforma di Illumix per lo sviluppo dei suoi occhiali Specs rinnovati. Snap manterrà inoltre la maggior parte del personale di Illumix".



"Snap non ha rivelato il valore della transazione. L'azienda ha lanciato a gennaio una sussidiaria indipendente focalizzata sugli occhiali per la realtà aumentata, Specs Inc., e prevede di annunciare ulteriori novità sugli occhiali all'Augmented World Expo di Long Beach, in California, il 16 giugno".



"Illumix, fondata nel 2017 dal CEO Kirin Sinha, si è concentrata sulla creazione di prodotti di realtà aumentata (AR) che avvicinassero il mondo digitale e quello fisico. Ha collaborato allo sviluppo di una versione AR del videogioco 'Five Nights at Freddy's', lanciata nel 2019. Si è inoltre impegnata a integrare l'intelligenza artificiale nello spazio fisico, con particolare attenzione alla modifica degli ambienti".

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