Snap presenta gli occhiali per la realtà aumentata SPECS

(Teleborsa) - Snap ha presentato gli SPECS, i suoi primi occhiali per la realtà aumentata destinati ai consumatori.



Disponibili in preordine online a partire da oggi al prezzo di 2.195 dollari, questi dispositivi, come sottolinea una nota, "sono progettati per essere indossati nella vita di tutti i giorni e sono in grado di offrire funzionalità avanzate di elaborazione".



"Gli SPECS rappresentano l’inizio di una nuova era nell’informatica", ha affermato Evan Spiegel, co-fondatore e CEO di Snap. "Per decenni, i computer ci hanno chiesto di guardare in basso, di stare fermi o di distrarci dal momento presente. Gli SPECS portano l’informatica nel mondo che ci circonda, dove viviamo, lavoriamo, impariamo, creiamo e ci connettiamo".



"Lo smartphone ha messo le nostre vite nelle nostre tasche. SPECS ha portato l'informatica nel mondo, dove la vita si svolge realmente", ha aggiunto Spiegel.







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