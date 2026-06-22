MeglioQuesto, Corte di giustizia tributaria accoglie quattro ulteriori ricorsi contro avvisi di accertamento IVA

(Teleborsa) - MeglioQuesto comunica che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sulla base dei dispositivi comunicati, ha accolto

integralmente i quattro ricorsi promossi dalla controllata MQ Voice avverso gli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate relativi agli anni d’imposta 2019, 2020, 2021 e 2022 per complessivi Euro 3,7 milioni oltre sanzioni ed interessi.



I ricorsi - si legge in una nota - riguardavano contestazioni analoghe a quelle già oggetto della favorevole decisione comunicata al mercato in data 31 dicembre 2025, concernenti l’asserita indetraibilità dell’IVA regolarmente assolta sull’acquisto di servizi da soggetti successivamente risultati inadempienti ai propri obblighi tributari.



La società ricorda che gli avvisi di accertamento e gli schemi d’atto notificati alle società del Gruppo MeglioQuesto, aventi analoga motivazione, hanno rappresentato uno degli elementi che hanno condotto all’avvio del percorso di risanamento finanziario del Gruppo e al ricorso agli strumenti previsti dalla normativa vigente per la ristrutturazione dell’indebitamento.



Pur evidenziando la particolare rilevanza delle decisioni favorevoli sinora ottenute, la società – rammentando come i dispositivi ben potranno essere oggetto di impugnazione nei termini di legge da parte dell’Amministrazione finanziaria – proseguirà ciò nondimeno con

responsabilità e determinazione nel percorso di ristrutturazione finanziaria e di rilancio industriale già avviato, alla base del piano sottoposto al ceto creditorio, e ciò a tutela degli interessi di tutti gli stakeholder.

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