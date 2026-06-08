Pirelli, i soci cinesi ricorrono al Tar contro il Golden Power

"L'assemblea del 25 giugno si svolgerà regolarmente"

(Teleborsa) - Pirelli comunica che, ieri, 7 giugno 2026, China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. (“CNRC”) e Marco Polo International Italy S.r.l. (“Marco Polo”) hanno notificato due distinti ricorsi di identico contenuto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro, tra gli altri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed altri ministeri, per l’annullamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2026 con il quale, a conclusione dei procedimenti n. 66/2026 e n. 73/2026 (“Procedimento Golden Power”), sono state imposte condizioni e prescrizioni a Marco Polo e CNRC in relazione alla partecipazione detenuta nel capitale sociale di Pirelli, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (“DPCM Golden Power”).



Pirelli, si legge in una nota, precisa che "i predetti ricorsi non incidono sul regolare svolgimento dell’assemblea degli azionisti in programma il prossimo 25 giugno 2026 avente all’ordine del giorno, tra gli altri, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste presentate dai soci nel rispetto del DPCM Golden Power, già comunicate al mercato".



Pirelli, conclude la nota, "si riserva comunque di intervenire nel predetto giudizio a tutela della propria posizione giuridica ed economica nell’interesse della Società stessa e di tutti i suoi azionisti e, ove occorra, dinanzi a tutte le competenti autorità giurisdizionali".



(Foto: © vladimir razgulyaev / Dreamstime)

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