Scuola, Anief prosegue campagna "Non un euro di meno" a tutela dei diritti di docenti e ATA

"La scorsa settimana, la Corte di Cassazione
ha pubblicato una sentenza relativamente alle ferie non godute
del personale docente a tempo determinato, in cui ha delimitato l'indennità sostitutiva, ma ha lasciato intatto il diritto
a richiedere le ferie o l'indennità per ferie non godute". Lo ha ricordato Stefano Cavallini
, Segretario generale dell'Anief
.
"Partendo da questa decisione e tenendo in considerazione le interpretazioni ed i ricorsi intrapresi dall'Anief contro i diritti negati, - prosegue il sindacalista - il sindacato prosegue la sua campagna di screening
denominata "Non un ora in meno"
a tutela dei diritti dei docenti e degli ATA".
"La campagna - ricorda Cavallini - punta a verificare se vi sono tutele e diritti calpestati che possono essere impugnati
in tribunale in modo vincente. Pertanto, invitiamo tutto il personale ad andare sul sito dell'Anief e compilare il relativo modulo per farci controllare se effettivamente alcuni diritti possono essere impugnati".
"L'Anief resta come sempre ad essere al fianco dei lavoratori", conclude.
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