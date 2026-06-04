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Scuola, Anief prosegue campagna "Non un euro di meno" a tutela dei diritti di docenti e ATA

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"La scorsa settimana, la Corte di Cassazione ha pubblicato una sentenza relativamente alle ferie non godute del personale docente a tempo determinato, in cui ha delimitato l'indennità sostitutiva, ma ha lasciato intatto il diritto a richiedere le ferie o l'indennità per ferie non godute". Lo ha ricordato Stefano Cavallini, Segretario generale dell'Anief.

"Partendo da questa decisione e tenendo in considerazione le interpretazioni ed i ricorsi intrapresi dall'Anief contro i diritti negati, - prosegue il sindacalista - il sindacato prosegue la sua campagna di screening denominata "Non un ora in meno" a tutela dei diritti dei docenti e degli ATA".

"La campagna - ricorda Cavallini - punta a verificare se vi sono tutele e diritti calpestati che possono essere impugnati in tribunale in modo vincente. Pertanto, invitiamo tutto il personale ad andare sul sito dell'Anief e compilare il relativo modulo per farci controllare se effettivamente alcuni diritti possono essere impugnati".

"L'Anief resta come sempre ad essere al fianco dei lavoratori", conclude.
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