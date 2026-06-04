Scuola, Anief prosegue campagna "Non un euro di meno" a tutela dei diritti di docenti e ATA

"La scorsa settimana, laha pubblicato una sentenza relativamente alledel personale docente a tempo determinato, in cui ha delimitato l'indennità sostitutiva, ma haa richiedere le ferie o l'indennità per ferie non godute". Lo ha ricordato, Segretario generale dell'"Partendo da questa decisione e tenendo in considerazione le interpretazioni ed i ricorsi intrapresi dall'Anief contro i diritti negati, - prosegue il sindacalista - il sindacato prosegue la suadenominata "a tutela dei diritti dei docenti e degli ATA"."La campagna - ricorda Cavallini - punta ain tribunale in modo vincente. Pertanto, invitiamo tutto il personale ad andare sul sito dell'Anief e compilare il relativo modulo per farci controllare se effettivamente alcuni diritti possono essere impugnati"."L'Anief resta come sempre ad essere al fianco dei lavoratori", conclude.