Commissione UE, il danese Hagemann Snabe inviato speciale per l'AI industriale

L'italiano Bruno Gencarelli consulente principale per le strategie di politiche della Giustizia

(Teleborsa) - La Commissione europea ha nominato il danese Jim Hagemann Snabe nel ruolo di Inviato Speciale per l'Intelligenza Artificiale Industriale. In questo ruolo, il dirigente danese, con oltre 25 anni di esperienza nel settore IT e competenze trasversali in AI, manifattura avanzata e clean-tech, consiglierà la presidente Von der Leyen e la Vicepresidente esecutiva per la Sovranità Tecnologica Henna Virkkunen, con il mandato di elaborare un rapporto sull'AI industriale e massimizzarne il potenziale trasformativo nell'UE. La nomina ha effetto immediato.



La Commissione europea ha nominato anche l'italiano Bruno Gencarelli Principal Adviser per le strategie di sviluppo delle politiche della giustizia presso la Direzione Generale Giustizia e Consumatori (DG JUST), con effetto dal 1° luglio 2026. Gencarelli Ha ricoperto in precedenza il ruolo di membro del Gabinetto dell'ex Commissario alla Giustizia Didier Reynders e di responsabile dell'Unità Affari Internazionali e Flussi di Dati in DG JUST.



(Foto: Lukasz Kobus - © Unione Europea)

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