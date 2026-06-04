Parigi: andamento sostenuto per Publicis Groupe

(Teleborsa) - Avanza il colosso della pubblicità francese , che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Publicis Groupe rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo della big dell'advertising mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 87,22 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 85,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 88,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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