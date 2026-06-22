Piazza Affari: Acea scende verso 20,83 Euro

(Teleborsa) - Pressione sulla multiutility capitolina , che perde terreno, mostrando una discesa del 7,74%, nel giorno dello stacco della cedola.



Lo scenario su base settimanale di Acea rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 21,85 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 20,83. L'equilibrata forza rialzista della società multiservizi è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 22,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```