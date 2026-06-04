Piazza Affari: Pirelli scende verso 5,463 Euro
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici, che esibisce una perdita secca del 4,89% sui valori precedenti.
L'andamento di Pirelli nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda milanese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6,053 Euro. Primo supporto visto a 5,463. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5,092.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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