Acea: Fabrizio Palermo confermato AD, Barbara Marinali nominata vicepresidente

(Teleborsa) - Si è riunito per la prima volta sotto la presidenza di Alessandro Rivera il consiglio di amministrazione di Acea
nominato dall'assemblea degli azionisti odierna
. Il CdA ha confermato quale amministratore delegato Fabrizio Palermo
, che già riveste la carica di Direttore Generale. Barbara Marinali
è stata nominata Vice Presidente
.
All'Amministratore Delegato sono stati conferiti i poteri
per la gestione ordinaria della Società e del Gruppo. Amministratore Delegato e Presidente condivideranno le attività funzionali alla definizione dell'orientamento strategico del gruppo e le valutazioni relative alle operazioni di carattere straordinario. Inoltre al Presidente, oltre alle funzioni statutarie di rappresentanza, sono state riconosciute dal Consiglio specifiche attribuzioni, tra cui quelle in materia di Corporate Governance e di comunicazione di carattere istituzionale. Le prerogative del Vice Presidente comprendono la supervisione delle attività volte ad assicurare il presidio e il monitoraggio del quadro regolatorio, curando i rapporti con l'ARERA e rappresentando la società presso Utilitalia e le altre associazioni di settore.