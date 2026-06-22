Piazza Affari: calo per Lottomatica
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, con un ribasso dell'1,93%.
Lo scenario su base settimanale di Lottomatica rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Osservando il grafico di breve periodo di Lottomatica, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 26,45 Euro e supporto a 25,59. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 27,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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