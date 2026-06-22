Piazza Affari: calo per Lottomatica

(Teleborsa) - Retrocede l' azienda leader in Italia nel settore dei giochi , con un ribasso dell'1,93%.



Lo scenario su base settimanale di Lottomatica rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Osservando il grafico di breve periodo di Lottomatica , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 26,45 Euro e supporto a 25,59. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 27,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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