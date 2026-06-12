Piazza Affari: rally per Lottomatica

(Teleborsa) - Effervescente l' azienda leader in Italia nel settore dei giochi , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,88%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lottomatica più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Lottomatica mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 28,23 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 27,28. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 29,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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