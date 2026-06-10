Lottomatica, buyback per oltre 4,6 milioni di euro
(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2026, ha comunicato di aver acquistato, dal 1° al 5 giugno 2026, complessivamente 180.890 azioni ordinarie al prezzo medio di 25,7664 euro per euro, per un controvalore pari a 4.660.875,44 euro.
Dall'inizio del Programma, Lottomatica ha acquistato 1.012.134 azioni ordinarie (pari allo 0,402% delle azioni ordinarie in circolazione).
Pertanto, al 5 giugno 2026, il Gruppo detiene complessivamente 17.555.473 azioni proprie pari al 6,977% delle azioni ordinarie in circolazione.
Nel frattempo, sul listino milanese, allunga il passo rispetto alla seduta precedente l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, portandosi a 26,75 euro.
```