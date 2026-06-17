Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 5,2 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group , nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2026, ha comunicato di aver acquistato, dall'8 al 12 giugno 2026, complessivamente 195.971 azioni ordinarie al prezzo medio di 26,6270 euro per euro, per un controvalore pari a 5.218.115,73 euro.



Dall'inizio del Programma, Lottomatica ha acquistato 1.208.105 azioni ordinarie (pari allo 0,480% delle azioni ordinarie in circolazione).



Pertanto, al 12 giugno 2026, il Gruppo detiene complessivamente 17.751.444 azioni proprie pari al 7,055% delle azioni ordinarie in circolazione.



Nel frattempo, in Borsa, l' azienda leader in Italia nel settore dei giochi amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 26,45 euro.











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