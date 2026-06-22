Piazza Affari: rosso per Tamburi
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, con un ribasso del 3,74%, nel giorno dello stacco cedola del dividendo.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Tamburi rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Tamburi, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 8,903 Euro. Primo supporto visto a 8,663. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 8,577.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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