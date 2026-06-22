Piazza Affari: rosso per Tamburi

(Teleborsa) - Retrocede l' azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale , con un ribasso del 3,74%, nel giorno dello stacco cedola del dividendo.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Tamburi rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Tamburi , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 8,903 Euro. Primo supporto visto a 8,663. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 8,577.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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