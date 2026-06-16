STM, nuove obbligazioni convertibili per 1,5 miliardi di dollari e rimborso anticipato bond 2027

(Teleborsa) - STMicroelectronics ha annunciato il lancio di obbligazioni senior unsecured convertibili per un ammontare nominale di 1,5 miliardi di dollari USA, suddivise in due tranche, e il rimborso anticipato delle Obbligazioni Convertibili Zero Coupon 2027 da 750 milioni di dollari ancora in circolazione.



Le nuove obbligazioni saranno emesse in due tranche di almeno 500 milioni di dollari ciascuna: quelle con scadenza a 5 anni (2031) pagheranno una cedola fissa tra lo 0,00% e lo 0,50%, mentre quelle a 7 anni (2033) offriranno una cedola tra lo 0,625% e l'1,125%, entrambe corrisposte su base semestrale. Il prezzo di conversione iniziale è atteso a un premio tra il 47,5% e il 52,5% per la tranche 2031 e tra il 50% e il 55% per la tranche 2033, calcolato sul prezzo medio ponderato delle azioni della società. I proventi, al netto dei costi, saranno destinati a scopi aziendali generali, incluso il rimborso anticipato del bond 2027.



L'emissione, approvata dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza, è prevista per il 23 giugno 2026 o intorno a tale data, con richiesta di ammissione alla negoziazione sul segmento Open Market della Borsa di Francoforte entro 90 giorni.



BNP Paribas e J.P. Morgan agiscono come Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, affiancati da Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe, Natixis, Société Générale e UniCredit.



Sul fronte del rimborso anticipato, i titolari delle Obbligazioni Convertibili 2027 potranno esercitare il diritto di conversione in azioni, contanti o una combinazione delle due, al prezzo di conversione attuale di 45,10 dollari per azione, presentando la richiesta prima del 1° luglio 2026. Il rimborso definitivo è fissato al 16 luglio 2026, al valore nominale dei titoli.

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