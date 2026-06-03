DeepSeek punta a raccogliere 7 miliardi di dollari nel suo primo round di finanziamento con Tencent e CATL

(Teleborsa) - La startup cinese di intelligenza artificiale DeepSeek si appresta a raccogliere circa 50 miliardi di yuan, corrispondenti a oltre 7 miliardi di dollari, nel suo primo round di finanziamento, a cui potrebbero partecipare grandi aziende tecnologiche cinesi tra cui Tencent Holdings e CATL, secondo fonti a conoscenza della questione raggiunte da Reuters.



Il finanziamento potrebbe valutare l'azienda dopo l'investimento tra i 350 e i 400 miliardi di yuan, ovvero tra i 52 e i 59 miliardi di dollari.



Il conglomerato tecnologico Tencent e il gigante delle batterie CATL starebbero valutando un investimento rispettivamente di 10 e 5 miliardi di yuan, il che li renderebbe i maggiori investitori esterni del round. Ma DeepSeek sarebbe in trattative finali anche con il fondo nazionale cinese per l'intelligenza artificiale, lo sviluppatore di videogiochi NetEase e il gigante dell'e-commerce JD.com , hanno affermato le fonti, precisando che il numero previsto di investitori è inferiore a 10.



DeepSeek è diventata la leader nazionale cinese nel campo dell'IA e ha ottenuto fama globale all'inizio dello scorso anno, quando i suoi modelli V3 e R1 hanno riscosso ampi consensi nella Silicon Valley.





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