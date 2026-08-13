Iran: lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo e la nostra gestione

La replica a Trump

(Teleborsa) - L'Iran controlla lo Stretto di Hormuz e ha respinto i tentativi degli Stati Uniti di contestarlo. Lo ha dichiarato Hossein Taeb, il nuovo capo delle forze paramilitari Basij.



"Oggi, come potete vedere, lo Stretto di Hormuz è sotto la gestione e il controllo della Repubblica Islamica", ha affermato Taeb durante una visita alla città di Qom, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars. La Guida Suprema Mojtaba Khamenei ha nominato Taeb a capo delle Basij lunedì, conferendogli il mandato di rafforzare la rete di intelligence sul territorio.



La presa di posizione di Taeb è arrivata un giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto sulla piattaforma Truth Social che gli Stati Uniti avevano il "pieno controllo" dell'importante via navigabile.



"Le affermazioni e i ripetuti post dei funzionari statunitensi secondo cui lo Stretto di Hormuz non è più bloccato non cambiano la realtà: lo Stretto di Hormuz rimane bloccato e non verrà riaperto finché non saranno accettate le condizioni dell'Iran", ha scritto poche ore fa su X l'Autorità per lo Stretto del Golfo Persico (PGSA), organo di controllo marittimo istituito dall'Iran lo scorso maggio per gestire e regolamentare il traffico nello Stretto di Hormuz.



L'Iran ha dichiarato chiuso lo Stretto di Hormuz in risposta agli attacchi di Stati Uniti e Israele che hanno preso di mira il Paese dal 28 febbraio al 7 aprile. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno firmato un memorandum d'intesa a giugno per porre fine agli scontri, con l'Iran che ha successivamente riaperto la rotta, ma è stata richiusa dopo che Teheran e Washington non riusciti a fare passi in avanti nei colloqui e trovare un accordo sulle modalità di passaggio attraverso lo stretto.

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