Milano 12:15
52.222 -1,09%
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Dow Jones 22-giu
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Londra 12:15
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Francoforte 12:14
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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 22/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 22/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno

Modesto guadagno per il cambio Euro / CAD, che avanza di poco a +0,37%.

Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 0,619. Supporto stimato a 0,6161. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 0,6219.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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