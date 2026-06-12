Anfia, Auto, maggio positivo: immatricolazioni in crescita del 7,6%

(Teleborsa) - Nel mese di maggio, sono state immatricolate oltre 150mila autovetture, in crescita del 7,6% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel cumulato dei cinque mesi, le immatricolazioni sono state 789.802, in aumento del 9,4% rispetto all’anno precedente.



Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono maggio in calo del 14,4%, con una quota di mercato del 20,5%. In flessione anche le autovetture diesel (-29,6% su maggio 2025), con una market share del 6,7%. Nel cumulato, le immatricolazioni di autovetture a benzina registrano una variazione del 17,3% (20,1% di quota). Continua il trend negativo delle auto diesel anche nel cumulato: -24,4% e 7,0% di quota.



Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 72,8% del mercato del solo mese di maggio, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2025 (+22,5%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 26,0% e hanno una quota di mercato del 72,9% (+9,6 % rispetto al 2025). Le autovetture elettrificate rappresentano il 65,8% del mercato di maggio, così come nel cumulato il 67,0%, con volumi in crescita sia nel mese (+29,2%) che nel cumulato (+34,9%). Tra queste, le ibride mild e full incrementano del 16,5% in maggio, con una quota di mercato del 46,9%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 24,5%, con una market share del 50,4%.



Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili incrementano del 76,4% nel mese (quota di mercato: 19,0%) e sono in crescita dell'80,3% nel cumulato (con la market share al 16,6%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota dell'8,8% e aumentano del 86,5% nel mese. In aumento, in modo consistente, le ibride plug-in: +68,5%, con il 10,1% di quota del mercato del mese. Nel cumulato dei cinque mesi, sia le BEV che le PHEV risultano in aumento, rispettivamente +75,7% (quota: 8,2%) e +84,9% (quota: 8,5%).



Infine, le autovetture a gas rappresentano il 6,9% dell’immatricolato di maggio, interamente composto da autovetture Gpl (-17,6% su maggio 2025). Nel cumulato, nel 2026, le autovetture a Gpl risultano in calo del 27,9% (quota: 5,9%).

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