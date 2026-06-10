I listini europei rallentano, Milano sulla parità

(Teleborsa) - Rallentano le principali borse del Vecchio Continente, con Milano che si posiziona sulla parità.



Sotto pressione Francoforte , che accusa un calo dello 0,78%, pensosa Londra , con un calo frazionale dello 0,58%, e tentenna Parigi , con un modesto ribasso dello 0,33%.



Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 50.225 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share , che continua la giornata a 52.858 punti.



Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,09%); in frazionale calo il FTSE Italia Star (-0,26%).



L'attenzione resta concentrata sui driver di questi giorni a partire dal risiko bancario italiano, passando per i prezzi al consumo statunitensi in uscita oggi pomeriggio, fino agli annunci della BCE di domani.



Dall'agenda di stamattina è emerso intanto ad aprile 2026 l'indice destagionalizzato della produzione industriale italiana è aumentato dello 0,5% rispetto a marzo (attese per dato invariato, dopo +0,6% precedente). Nella media del periodo febbraio-aprile si registra una crescita del livello della produzione dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti.



Sullo sfondo, rimangono monitorate le tensioni geopolitiche con gli attacchi delle forze armate statunitensi che da questa notte stanno colpendo l’Iran dopo che un elicottero d’attacco Apache dell’esercito americano è precipitato al largo delle coste dell’Oman.



L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,156. L'Oro crolla a 4.156,5 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo il 2,47%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 88,14 dollari per barile.



Lo spread raggiunge i +77 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,84%.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Banco BPM (+3,33%), STMicroelectronics (+1,69%), Telecom Italia (+1,25%) e Poste Italiane (+1,20%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian , che ottiene -2,32%.



Scivola Moncler , con un netto svantaggio dell'1,68%.



Giornata fiacca per Campari , che segna un calo dell'1,29%.



Piccola perdita per Avio , che scambia con un -1,27%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Juventus (+4,57%), Cementir (+4,56%), Banco Desio (+3,12%) e Caltagirone SpA (+2,84%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Tamburi , che continua la seduta con -2,69%.



In rosso Reply , che evidenzia un deciso ribasso del 2,30%.



Tentenna Maire , che cede l'1,50%.



Sostanzialmente debole Technoprobe , che registra una flessione dello 0,92%.

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