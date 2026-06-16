Ripartenza positiva per i listini europei, a Milano corrono Unicredit e Avio

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB
.
Piazza Affari tocca quota 52mila punti
sull'accordo di pace in Medio Oriente
. Corre anche Unicredit nonostante la decisione del governo federale tedesco di rifiutare l'offerta per l'acquisto delle azioni di Commerzbank
, ritenendo il prezzo basso ed esprimendo preoccupazioni per l'"approccio aggressivo" della banca italiana.
Con l'intesa USA-Iran
, il mercato scommette sulla riapertura dello Stretto di Hormuz
, con conseguente calo del petrolio e frenata dell'inflazione.
Nel frattempo, si apre oggi la due giorni del Fomc, per la prima volta guidato da Kevin Warsh, con il mercato che si attende tassi fermi. La BoJ ha invece alzato i tassi
di 25 punti base, portandoli all'1%.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,159. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 4.327,2 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 80,13 dollari per barile, in calo dello 0,77%.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +70 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,65%. Tra gli indici di Eurolandia Francoforte
è stabile, riportando un moderato +0,14%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a +0,11%, e seduta senza slancio per Parigi
, che riflette un moderato aumento dello 0,36%.
Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dello 0,96%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 55.162 punti.
Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap
(+0,74%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,59%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Unicredit
(+3,38%), Avio
(+3,13%), Banca Mediolanum
(+2,08%) e Fincantieri
(+2,07%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics
, che ottiene -3,14%.
Deludente Saipem
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, BFF Bank
(+3,84%), D'Amico
(+2,78%), MARR
(+2,06%) e Technoprobe
(+1,96%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su NewPrinces
, che prosegue le contrattazioni a -0,90%.
Fiacca ERG
, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.
Discesa modesta per ENAV
, che cede un piccolo -0,55%.
Pensosa Danieli
, con un calo frazionale dello 0,53%.