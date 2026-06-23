Doxee, Intesa Sanpaolo avvia copertura con Buy e target price 6,7 euro

"Interessante combinazione di valore e crescita"

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha avviato la copertura del titolo Doxee con un rating BUY e un target price di 6,7 euro, che incorpora un upside potenziale del 67,5% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì 19 giugno, pari a 4,00 euro.



Ad avviso degli analisti, Doxee "offre un'interessante combinazione di valore e crescita". Il titolo è scambiato a sconto rispetto al loro panel di riferimento italiano (circa 30%) e internazionale (circa il 45%), mentre il nuovo Business Plan 2026-2028 "delinea un percorso di crescita completamente organico, espansione dei margini e riduzione del debito".



Dopo il completamento del risanamento nel 2025, aggiunge Intesa, "l'esecuzione è ora il fattore chiave per una graduale rivalutazione del titolo. Doxee passa da un profilo di small-cap in fase di risanamento a una piattaforma software europea redditizia esposta alla domanda strutturale di comunicazioni digitali, conformi e sovrane con i clienti".



Secondo gli analisti, l'attuale valutazione "non riflette appieno il miglioramento del profilo qualitativo del gruppo, la base di ricavi ricorrenti, il potenziale di espansione dei margini e la traiettoria di riduzione dell'indebitamento". In base al prezzo obiettivo fissato da Intesa, "Doxee continuerebbe a essere scambiata a un multiplo EV/EBITDA 2028E di 6,5x, in linea con le nostre stime (e con l'intervallo obiettivo del Piano aziendale 2028)", scrivono gli analisti.



Doxee è un fornitore europeo di tecnologia cloud-soverein specializzato in Customer Communication Management, Customer Experience Management e Digital Trust Services per i mercati regolamentati. Nell'esercizio 2025, i ricavi da abbonamento hanno rappresentato circa il 72% del fatturato totale e il gruppo ha registrato un tasso di fidelizzazione netto medio del 98%, a conferma della solidità e dell'integrazione del modello. Sulla base del nuovo piano aziendale 2026-2028, il gruppo punta a un fatturato di 41,8-46,1 milioni di euro nel 2028, un EBITDA di 11,8-13,6 milioni, un margine EBITDA del 26,7-28,0% e un utile netto di 4-6 milioni. Le principali leve di crescita includono l'espansione in DACH, l'ingresso in Francia, l'attivazione del canale partner, l'upselling/cross-selling, l'evoluzione dei prodotti basata sull'intelligenza artificiale e i servizi fiduciari.







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