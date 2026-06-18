Doxee, Integrae SIM abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato a 6,80 euro per azione (da 7,00 euro) il prezzo obiettivo su Doxee , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva in ambito ambito Customer Communications Management e Customer Experience Management, confermando il giudizio sul titolo a "Buy" visto l'upside potenziale del 63%.



Alla luce dell'approvazione del Business Plan 2026-2028, gli analisti hanno modificato le stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzione 2026 pari a 36,5 milioni di euro e un EBITDA pari a 7 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 19,2%.



Per gli anni successivi, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 49 milioni di euro (CAGR 25-28: 13%) nel 2028, con EBITDA pari a 13,6 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 27,8%), in crescita rispetto a 6,27 milioni di euro del 2025 (corrispondente ad un EBITDA margin del 18,5%). A livello patrimoniale, stimano per il 2028 una NFP di debito pari a 4,04 milioni di euro.

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