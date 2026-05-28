Sicily by Car, Intesa Sanpaolo lima il target price a 5,40 euro e conferma il Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha limato il target price sul titolo Sicily By Car , operatore dell'autonoleggio leisure quotato su Euronext Growth Milan, a 5,40 euro (dal precedente 5,70 euro), valore che implica un upside potenziale dell'80% sul prezzo di chiusura di mercoledì 26 maggio, pari a 3 euro. Gli analisti hanno tuttavia confermato la raccomandazione Buy.



Gli analisti osservano che i risultati dell'esercizio 2025 sono stati "solidi grazie a un miglioramento del RPD in Italia e ai giorni di noleggio supportati dall'espansione internazionale". Inoltre, "le tariffe riflettono l'attuazione della strategia aziendale volta ad aumentare il peso del B2C, in particolare in Italia". Tuttavia, "il risultato netto è stato influenzato da 11,3 milioni di euro di voci straordinarie, inclusi accantonamenti per contenziosi".



Per gli esercizi 2026-2027 gli esperti prevedono "un incremento delle attività di noleggio all'estero, che rivediamo leggermente al rialzo nel nostro modello, mentre incorporiamo il pagamento della sanzione AGCM". L'esercizio 2026 risentirà del "pagamento di 8 milioni di euro relativo alla sanzione AGCM, già effettuato e per il quale la società è in attesa dell'esito del ricorso".

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