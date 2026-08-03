KKR, closing di maxi fondo infrastrutturale da 19,2 miliardi di dollari. FiberCop e Enilive tra primi deal

(Teleborsa) - KKR , colosso statunitense del private equity, ha annunciato il closing finale di KKR Global Infrastructure Investors V, un fondo da 19,2 miliardi di dollari focalizzato sull'investimento in infrastrutture critiche, principalmente in Nord America ed Europa occidentale. Il Fondo V, il quinto vintage della Global Infrastructure Strategy di KKR, è il più grande fondo infrastrutturale mai raccolto da KKR ad oggi. Il Fondo V contribuisce ai circa 45 miliardi di dollari raccolti a livello globale attraverso i più recenti fondi vintage infrastrutturali di KKR.



Fondata nel 2008, l'attività infrastrutturale di KKR è cresciuta fino a diventare una delle piattaforme leader a livello internazionale, gestendo oggi approssimativamente 120 miliardi di dollari di equity infrastrutturale, rispetto ai 13 miliardi di dollari del 2019. L'attività ha completato oltre 100 investimenti infrastrutturali e ha costituito un team globale di circa 160 professionisti dedicati alle infrastrutture.



Il Fondo V si baserà sulla profonda expertise di KKR negli investimenti in tutti i settori infrastrutturali e in diversi contesti di mercato, concentrandosi su opportunità infrastrutturali diversificate che forniscono servizi essenziali, beneficiano di elevate barriere all'ingresso e che si prevede generino flussi di cassa resilienti nel tempo. Il Fondo ha già impegnato oltre 9 miliardi di dollari in investimenti che riflettono questo approccio, tra cui Altitude III, EDF power solutions North America, Enilive, FiberCop, Global Technical Realty, Gulf Data Hub, Metronet, Sempra Infrastructure e The Parking Spot. Ad oggi, KKR ha impegnato oltre 70 miliardi di dollari di equity in investimenti della global infrastructure strategy in Nord America ed Europa.



"La domanda di investimenti infrastrutturali in Nord America continua ad accelerare, mentre digitalizzazione, elettrificazione e crescita industriale ridisegnano l'economia - ha dichiarato Brandon Freiman, Head of North American Infrastructure di KKR - Soddisfare tale domanda richiederà ingenti capitali pazienti e riteniamo che KKR sia ben posizionata per collaborare con le imprese e i proprietari di asset che investono nelle infrastrutture destinate a sostenere la prossima fase di crescita economica".



"L'Europa sta entrando in una fase in cui gli investimenti in infrastrutture critiche svolgeranno un ruolo sempre più importante nel sostenere la competitività, la sicurezza energetica e la resilienza economica - ha dichiarato Vincent Policard, Co-Head of European Infrastructure di KKR - Avendo investito nella regione per molti anni, riteniamo che la nostra presenza locale, la nostra rete globale e il nostro approccio di lungo termine ci pongano in una posizione unica per collaborare con imprese, comunità e stakeholder del settore pubblico man mano che queste esigenze continuano a crescere".



(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)

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