Finlombarda e BCC Banca Iccrea siglano accordo per favorire finanziamenti e investimenti delle PMI lombarde

Previsti 11 miliardi di euro in tre anni

(Teleborsa) - Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, e BCC Banca Iccrea, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, hanno siglato un accordo per la realizzazione di iniziative congiunte per favorire i finanziamenti e gli investimenti delle PMI lombarde.



La collaborazione tra la finanziaria regionale e il Gruppo, che conta 506 filiali distribuite sul territorio lombardo e prevede di erogare in Lombardia nuovi finanziamenti per quasi 11 miliardi di euro nel prossimo triennio, riguarderà, in particolare, lo scambio di buone pratiche e conoscenze su erogazione di finanziamenti e valutazione delle imprese.



In particolare, l’accordo prevede il focus sulla valorizzazione degli elementi ESG per un migliore allineamento alle performance ambientali, sociali e di governance, con l’obiettivo di supportare le imprese nel processo di trasformazione sostenibile del business. I due firmatari, inoltre, si impegnano a rafforzare la collaborazione sulle iniziative di co-finanziamento già attive presso Finlombarda.



“L’intesa tra Finlombarda e il Gruppo BCC Iccrea segna un passo importante nel modo in cui le istituzioni finanziarie lombarde possono collaborare al fine di sostenere le realtà imprenditoriali del nostro territorio. La combinazione tra le capacità di erogazione del credito della finanziaria regionale e quelle del sistema cooperativo offre nuove opportunità per accompagnare le nostre imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, nei loro percorsi di innovazione e crescita sostenibile”, ha commentato Andrea Mascetti, Presidente di Finlombarda.



“L’accordo si inserisce in un contesto economico in cui le imprese necessitano di soluzioni finanziarie flessibili e tempestive per affrontare le sfide della doppia transizione, digitale ed ecologica. È fondamentale l’implementazione di iniziative i cui benefici attesi si traducano in risultati concreti per gli imprenditori del territorio. Grazie alla sua forte vocazione territoriale e alla sua capillare rete distributiva, attraverso le singole BCC, il Gruppo BCC Iccrea rappresenta un alleato strategico e importante nella creazione di valore per le filiere produttive. Infatti, in Lombardia il Gruppo è presente in circa 388 Comuni con più di 20 BCC”, ha dichiarato Elisabetta Maria Roncalli, Consigliera di Amministrazione di Finlombarda.



“Il Gruppo BCC Iccrea è, da sempre, a sostegno delle aziende lombarde al fine di creare valore e produrre sviluppo per le comunità che servite dalle nostre BCC. Oggi ogni nostra Banca, grazie alle partnership adottate dal Gruppo, in cui si inserisce anche questa con Finlombarda, può essere considerata alla stessa stregua di un gruppo bancario nazionale. Siamo al fianco delle aziende che investono con soluzioni evolute, tra cui quelle destinate alla transizione digitale ed ecologica, ai percorsi di internazionalizzazione e ai passaggi generazionali”, ha aggiunto Giuseppe Maino, Presidente del Gruppo BCC Iccrea.



“Il Gruppo BCC Iccrea prevede di realizzare nei prossimi 3 anni, nella regione lombarda, nuovi finanziamenti per quasi 11 miliardi di euro. La Lombardia è per noi una regione con una forte presenza delle nostre BCC, grazie alle quali continuiamo a essere un punto di riferimento per tutta l’economia reale, e in particolare per le PMI che vogliono continuare a investire, per guidarle in un percorso volto allo sviluppo sostenibile dei territori”, ha concluso Mauro Pastore, Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea.

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