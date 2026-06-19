Francoforte: movimento negativo per Aurubis
(Teleborsa) - Sottotono il produttore tedesco di rame, che passa di mano con un calo del 2,19%.
Lo scenario su base settimanale di Aurubis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario attuale della big europea del rame mostra un allentamento della trendline al test del supporto 191,1 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 195,1. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 189,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```