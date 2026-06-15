SYS-DAT, buyback per quasi 320 mila euro
(Teleborsa) - SYS-DAT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 22 aprile 2026, ha reso noto di aver acquistato dall'8 al 12 giugno 2026 inclusi, complessivamente 55.505 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio di circa 5,75 euro e per un controvalore pari a 319.363,30 euro.
A seguito degli acquisti sopra indicati, al 15 giugno SYS-DAT detiene 721.931 azioni proprie, corrispondenti al 2,3076% del capitale sociale.
Nel frattempo, sul listino milanese, la società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 5,7 euro.
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