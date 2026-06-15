ITA Airways e Atitech, intesa preliminare per nuovo accordo di manutenzione

(Teleborsa) - ITA Airways e Atitech hanno raggiunto un'intesa preliminare sui principali termini di un nuovo accordo relativo alle attività di manutenzione degli aeromobili della Compagnia. L'eventuale finalizzazione dell'accordo resta soggetta alle necessarie approvazioni di corporate governance di ITA Airways e di Atitech, secondo le procedure previste.



I nuovi termini dell'intesa sono finalizzati a favorire una gestione più flessibile delle attività di manutenzione, attraverso un rinnovato modello di collaborazione maggiormente orientato alle nuove esigenze di ITA Airways con lo scopo di efficientare ulteriormente il servizio e le performance. In particolare, l'intesa prevede il rafforzamento del presidio dedicato alle attività svolte per ITA Airways, anche attraverso una più ampia disponibilità di risorse certificate dedicate.



"Siamo soddisfatti dell'intesa preliminare raggiunta con Atitech, che rappresenta un passaggio importante nel percorso di rafforzamento delle attività manutentive a supporto della nostra flotta - ha dichiarato Joerg Eberhart, AD di ITA Airways - L'obiettivo è costruire un modello di collaborazione ancora più efficace, fondato su qualità, flessibilità, fiducia e responsabilità".



"Questo accordo potrà rafforzare ed ampliare la sinergia tra due realtà che rappresentano un asset strategico per il sistema industriale del Paese - ha aggiunto Gianni Lettieri, presidente di Atitech - Atitech conferma il proprio impegno nel supportare la crescita di ITA Airways, mettendo a disposizione del partner una struttura organizzativa solida e competenze tecniche altamente specializzate, maturate in decenni di esperienza nel settore".

Condividi

```