SYS-DAT, rilevate azioni proprie per oltre 380 mila euro

(Teleborsa) - SYS-DAT , nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 22 aprile 2026, ha reso noto di aver acquistato dal 18 al 22 maggio 2026 inclusi, complessivamente 72.377 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio di circa 5,37 euro e per un controvalore pari a 388.492,03 euro.



A seguito degli acquisti sopra indicati, al 25 maggio SYS-DAT detiene 570.062 azioni proprie, corrispondenti all'1,8222% del capitale sociale.



Nel frattempo, a Milano, la Società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 5,54 euro.













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