SYS-DAT, contratto 1,2 milioni di euro con grosso studio legale per infrastruttura di rete

(Teleborsa) - SYS-DAT , società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato, ha siglato un contratto dal valore di 1,2 milioni di euro con uno studio legale tra i più conosciuti in Europa per sviluppare l'infrastruttura di rete ed i servizi di connettività. L'accordo prevede la progettazione e l'implementazione da zero della connettività, garantendo prestazioni e affidabilità assolute, attraverso la realizzazione di un'architettura di rete scalabile e orientata al futuro, capace di integrarsi perfettamente con i diversi sistemi di sicurezza.



"Questo importante accordo per noi rappresenta uno dei più prestigiosi dal nostro ingresso nel mercato degli studi legali e notarili -

ha commentato l'AD Matteo Neuroni - Inoltre, consolida la nostra partnership tecnologica col cliente, per cui gestiamo già i servizi di cybersecurity e IaaS. È la prova di come stiamo riuscendo a portare l'innovazione anche in settori tradizionali, proponendo l'IA come assistente per l'avvocato durante le fasi di due diligence e stesura dei contratti, un copilota intelligente in grado di aumentare le capacità senza sostituirsi al giudizio umano".

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