SYS-DAT, azioni proprie al 2,4% del capitale sociale
(Teleborsa) - SYS-DAT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 22 aprile 2026, ha reso noto di aver acquistato dal 15 al 19 giugno 2026 inclusi, complessivamente 32.954 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio di circa 5,76 euro e per un controvalore pari a 189.672,72 euro.
A seguito degli acquisti sopra indicati, al 22 giugno SYS-DAT detiene 754.885 azioni proprie, corrispondenti al 2,4129% del capitale sociale.
Nel frattempo, a Piazza Affari, migliora l'andamento della società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali, che si attesta a 5,64 euro, con un aumento dell'1,44%.
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