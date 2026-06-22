SYS-DAT, stipulato atto di fusione per incorporazione di BTW Informatica
(Teleborsa) - SYS-DAT, società quotata sul segmento STAR di Euronext Milan attiva nell'ICT, ha stipulato in data odierna l'atto di fusione per incorporazione della controllata interamente posseduta BTW Informatica in SYS-DAT, depositando contestualmente l'atto presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi.
Gli effetti civilistici della fusione decorreranno dal 1° luglio 2026, mentre gli effetti contabili e fiscali retroagiranno al 1° gennaio 2026.
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