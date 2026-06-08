SYS-DAT, rilevate azioni proprie per oltre 180 mila euro
(Teleborsa) - SYS-DAT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 22 aprile 2026, ha reso noto di aver acquistato dall'1 al 5 giugno 2026 inclusi, complessivamente 31.166 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio di circa 5,86 euro e per un controvalore pari a 182.662,34 euro.
A seguito degli acquisti sopra indicati, all'8 giugno SYS-DAT detiene 666.426 azioni proprie, corrispondenti al 2,1302% del capitale sociale.
Nel frattempo, sul listino milanese, si muove verso il basso la Società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali, che si posiziona a 5,76 euro, con una discesa dello 0,69%.
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